Украинская продакшн-компания, которая сняла клип для Coldplay, стала лучшей в мире
19 октября, 2018, 16:44
Украинская компания Radioaktive Film получила награду Shots Awards 2018. Они стали лучшим продакшн-сервисом в мире
Об этом говорится на сайте премии.
Radioaktive Film работают со многими зарубежными компаниями, среди которых: Apple, Hennessy, Lenovo, Audi, Absolut, Libresse и тому подобное.
Также они снимали клипы для Coldplay, Mø, Hurts, Tame Impala, Twenty One Pilots и Foals. В список работ попали и клипы для "Океана Эльзы" и ONUKA.
Radioaktive выиграли в номинации Production Service Company Of The Year. Награждение прошло в Лондоне 18 октября.
"Нашими конкурентами были компании из тех стран, которые уже давно на рынке. На их счету Gorillaz, иконические Old Spice, FIFA. И нам особенно приятно победить в этом году", – рассказывает исполнительный продюсер Екатерина Галицкая.
- Напомним, британский ритейлер проездных билетов Trainline выбрал для своей рекламы киевское метро и железнодорожный вокзал и снял там ролик.
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