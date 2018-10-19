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Украинская продакшн-компания, которая сняла клип для Coldplay, стала лучшей в мире


фото: karabas.live
Украинская компания Radioaktive Film получила награду Shots Awards 2018. Они стали лучшим продакшн-сервисом в мире

Об этом говорится на сайте премии.

Radioaktive Film работают со многими зарубежными компаниями, среди которых: Apple, Hennessy, Lenovo, Audi, Absolut, Libresse и тому подобное.

Также они снимали клипы для Coldplay, Mø, Hurts, Tame Impala, Twenty One Pilots и Foals. В список работ попали и клипы для "Океана Эльзы" и ONUKA.

Radioaktive выиграли в номинации Production Service Company Of The Year. Награждение прошло в Лондоне 18 октября.

"Нашими конкурентами были компании из тех стран, которые уже давно на рынке. На их счету Gorillaz, иконические Old Spice, FIFA. И нам особенно приятно победить в этом году", – рассказывает исполнительный продюсер Екатерина Галицкая.

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