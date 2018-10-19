Украина вдвое сократила потребление импортного угля, - Насалик

19 октября, 2018, 15:59

Украина на протяжении 2017-2018 годов сократила потребление импортного угля почти вдвое

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает "РБК-Украина".

Министр рассказал, что Украина сократила потребление иностранного угля с 10 млн тонн до 5 млн тонн. Он добавил, что государство имеет целью закрыть импортную составляющую.

Насалик отметил, что "Центрэнерго" в настоящее время почти не имеет потребности в иностранном угле.