Украина в топ-10. Как выглядит итоговый медальный зачет юношеской Олимпиады
19 октября, 2018, 10:20
Сборная Украины попала в топ-10 медального зачета юношеских Олимпийских игр
Сборная Украины завоевала на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе 18 наград - 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. В итоговом медальном зачете украинцы финишировали десятыми.
Первое место заняла Россия - 59 наград (29-18-12), вторым стал Китай - 36 (18-9-9), третьей - Япония - 39 (15-12-12).
- Украинская гимнастка Кристина Пограничная выиграла серебряную медаль юношеских Олимпийских игр.
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Легкоатлеты Ярослава Магучих и Михаил Кохан принесли сборной Украины золотые медали юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.
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