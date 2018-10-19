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Украина в топ-10. Как выглядит итоговый медальный зачет юношеской Олимпиады

Сборная Украины попала в топ-10 медального зачета юношеских Олимпийских игр

Сборная Украины завоевала на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе 18 наград - 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. В итоговом медальном зачете украинцы финишировали десятыми.

Первое место заняла Россия - 59 наград (29-18-12), вторым стал Китай - 36 (18-9-9), третьей - Япония - 39 (15-12-12).

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