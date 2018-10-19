Украина в рейтинге мирового благосостояния оказалась среди беднейших
Такие результаты опубликовал швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, передает "Укринформ".
Согласно результатам, из 140 стран Украина заняла 123 место с уровнем богатства в $1563 на одного взрослого жителя.
Украина уступила Непалу ($2054), Камеруну ($2282), Кении ($2306), Бангладеш ($2332) и Лесото ($2640). А ниже Украины в списке Беларусь ($1563), Таджикистан ($1364), Замбия ($1197), Сирия ($1190), Мали ($1094).
Первое место занимает Швейцария с более $530 тыс. на одного взрослого человека, на втором месте Австралия ($411 тыс.) и США (почти $404 тыс.).
В топ-10 вошли такие страны, как Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Самыми бедными в списке оказались Демократическая республика Конго ($331) , Эфиопия ($167) и Малави ($141).
Отмечается, что для определения уровня богатства учитывались финансовые (например, банковские депозиты) и нефинансовые активы (например, недвижимость).
Украина как страна по уровню богатства занимает 80 место в мире с совокупным богатством в $55 млрд.
Ближайшие соседи впереди в списке: Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи позади: Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.
На первом месте – США ($98,154 трлн), за которыми следует Китай ($51, 876 трлн).
Далее следуют Япония ($23,884 трлн), Германия ($14, 499 трн), Великобритания ($14, 209 трлн), Франция ($13,883 трлн), Италия ($10,569 трлн), Канада ($8,139 трлн), Австралия ($7,577 трлн).
Помимо этого, Credit Suisse составил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством более $50 млн. В Украине таких начислено 135 человек (в 2017 году было 115) , что выводит страну на 53 место в рейтинге.
На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее идет Китай (16 511 человек), Германия (6323), Великобритания (4665), Япония (3576), Индия (3339), Италия (3217), Франция (3036).
- Напомним, Украина в 2018 году поднялась на шесть ступеней в рейтинге конкурентоспособности.
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