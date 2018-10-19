Украина в рейтинге мирового благосостояния оказалась среди беднейших

19 октября, 2018, 17:42

По результатам ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report Украина занимает 123-е место в мире по уровню личного богатства

Такие результаты опубликовал швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, передает "Укринформ".

Согласно результатам, из 140 стран Украина заняла 123 место с уровнем богатства в $1563 на одного взрослого жителя.

Украина уступила Непалу ($2054), Камеруну ($2282), Кении ($2306), Бангладеш ($2332) и Лесото ($2640). А ниже Украины в списке Беларусь ($1563), Таджикистан ($1364), Замбия ($1197), Сирия ($1190), Мали ($1094).

Первое место занимает Швейцария с более $530 тыс. на одного взрослого человека, на втором месте Австралия ($411 тыс.) и США (почти $404 тыс.).

В топ-10 вошли такие страны, как Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Самыми бедными в списке оказались Демократическая республика Конго ($331) , Эфиопия ($167) и Малави ($141).

Отмечается, что для определения уровня богатства учитывались финансовые (например, банковские депозиты) и нефинансовые активы (например, недвижимость).

Украина как страна по уровню богатства занимает 80 место в мире с совокупным богатством в $55 млрд.

Ближайшие соседи впереди в списке: Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи позади: Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

На первом месте – США ($98,154 трлн), за которыми следует Китай ($51, 876 трлн).

Далее следуют Япония ($23,884 трлн), Германия ($14, 499 трн), Великобритания ($14, 209 трлн), Франция ($13,883 трлн), Италия ($10,569 трлн), Канада ($8,139 трлн), Австралия ($7,577 трлн).

Помимо этого, Credit Suisse составил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством более $50 млн. В Украине таких начислено 135 человек (в 2017 году было 115) , что выводит страну на 53 место в рейтинге.

На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее идет Китай (16 511 человек), Германия (6323), Великобритания (4665), Япония (3576), Индия (3339), Италия (3217), Франция (3036).