Ученые изобрели супер-скользкие презервативы. Что в них особенного
Об этом пишет издание N+1.
Когда такой "смазкой" покрыли обычные латексные презервативы, то они стали более скользкими, чем обычные, и не теряли это свойство со временем.
Решить проблему недостатка смазки и лишнего трения при использовании презервативов удалось ученым из университета Бостона под руководством Бенджамина Купера: ученые взяли обычный латекс, из которого изготавливают презервативы, и покрыли его смесью из гидрофильного полимера поливинилпирролидона, участки которого сшивались между собой и с поверхностью латекса при облучении светом.
Ученые экспериментально выяснили, что коэффициент трения между латексом, покрытыми гидрофильными полимерами, и полиуретановой поверхностью во время эксперимента был на 53 процента ниже, чем у латекса, и примерно равен коэффициенту, который достигается при трении покрытого лубрикантом латекса. При этом во время цикла коэффициент трения оставался стабильным для латекса, покрытого полимерами, но снижался для смазанного лубрикантом.
После этого презервативы (как классические, так и покрытые гидрофильными полимерами), "сухие" и погружены в воду, показали 33 добровольцам и попросили прикоснуться и оценить их скользкость. Из всех участников 85 % считают модифицированные презервативы наиболее скользкими, а 73 процента заявили о готовности использовать их во время полового акта.
Авторам таким образом удалось создать презерватив, который остается скользким без дополнительных затрат за счет контакта гидрофильных полимеров с водной средой. Несмотря на то, что, гипотетически, такой презерватив прослужит дольше, использовать его много раз как и обычный презерватив нельзя.
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