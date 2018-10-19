Ученые впервые напечатали на 3D-принтере работающий литий-ионный аккумулятор

19 октября, 2018, 18:48

Инженеры из Университета Дьюка и Университета Техаса впервые напечатали на 3D-принтере работающий литий-ионный аккумулятор

Об этом говорится в журнале ACS Applied Energy Materials.

Ученые напечатали аккумулятор на недорогом 3D-принтере стоимостью $ 250. Отмечено, что в будущем технология позволит заметно удешевить производство батарей для смартфонов и других устройств.

Проблема, стоявшая на пути печати литий-ионных батарей (по крайней мере, до сих пор), состоит в том, что полимеры, которые традиционно используются в этом типе печати, не являются ионными проводниками. Цель состояла в том, чтобы найти способ печати литий-ионных батарей индивидуального размера экономичным способом с использованием обычного широко доступного 3D-принтера.

Чтобы сделать батареи, что проводят, команда, возглавляемая Кристофером Рейсом и Бенджамином Вили, дополнила PLA раствором электролита.

Исследователи также включили графеновые и углеродные нанотрубки в конструкцию корпуса, чтобы увеличить электропроводность. После этих модификаций инженеры встроили батареи в два устройства, также напечатанные на 3D-принтере - наручный браслет с изогнутым аккумулятором и солнечные очки с изменяемой прозрачностью.

В обоих случаях литий-ионные аккумуляторы смогли обеспечить устройства достаточным для работы количеством энергии. Но проведенное исследование достаточно предварительное: батарея смогла привести браслет в действие лишь на 60 секунд. Команда отмечает, что емкость печатной батареи значительно ниже коммерческих стандартов. Но у них есть идеи о том, как улучшить потенциал, и эта идея имеет большие перспективы для будущего небольших гаджетов и технологий.