Ученые обнаружили самый крупный известный объект ранней Вселенной

19 октября, 2018, 09:38

Ученые из Национального астрофизического института Италии обнаружили гигантское скопление из тысяч галактик размером с Млечный путь

Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства.

Ученые утверждают, что гигантское скопление было было уже через 2 млрд лет после Большого взрыва, то есть во времена так называемой ранней Вселенной.

До сих пор ученые были уверены, что галактики, которые возникали во времена ранней Вселенной - особенно в первый миллиард лет, должны быть преимущественно небольшого размера. Такие выводы делались через убеждение: все галактики и скопления возникли в результате гравитационного коллапса, а значит, объекты в ранней Вселенной не успели бы за это время вырасти.

Во время наблюдения более чем за тысячей галактик в созвездии Секстанта с помощью телескопов "Хаббл" и ALMA исследователи выяснили, что они объединены в гигантское скопление, которое существовало еще во времена ранней Вселенной. Объект получил название "Гиперион".

"Нам впервые удалось открыть столь большое скопление, расположенное на значительном расстоянии от нас. Все известные объекты такого рода расположены в более "современной" части Вселенной, где у них было достаточно времени для набора массы и эволюции. Поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом для нас", - пишут исследователи.