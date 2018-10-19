Ученые научились передавать "виртуальные запахи"
Об этом пишет TechCrunch.
Во время эксперимента в нос добровольцев засовывали электроды, которые стимулировали обонятельный нерв током. Изменяя интенсивность и частоту сигналов, ученые получили некоторые интересные результаты: участники эксперимента смогли почувствовать запах фруктов, древесины и жареного мяса.
Эксперименты были очень неудобными для большинства добровольцев, Ученые признают: "Многие люди хотели участвовать, но после одного испытания они ушли, потому что не могли этого выдержать".
"Самый большой вопрос заключается в том, удастся ли создать устройство, которое позволит людям чувствовать виртуальные запахи, не испытывая при этом неудобств. Например, позволит парализованным людям почувствовать запахи, которые они не могут различить в реальности", - пишут ученые.
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