Ученые научились передавать "виртуальные запахи"

19 октября, 2018, 10:33

Ученым из IEEE посредством стимулирования обонятельного нерва удалось смоделировать виртуальные запахи

Об этом пишет TechCrunch.

Во время эксперимента в нос добровольцев засовывали электроды, которые стимулировали обонятельный нерв током. Изменяя интенсивность и частоту сигналов, ученые получили некоторые интересные результаты: участники эксперимента смогли почувствовать запах фруктов, древесины и жареного мяса.

Эксперименты были очень неудобными для большинства добровольцев, Ученые признают: "Многие люди хотели участвовать, но после одного испытания они ушли, потому что не могли этого выдержать".

"Самый большой вопрос заключается в том, удастся ли создать устройство, которое позволит людям чувствовать виртуальные запахи, не испытывая при этом неудобств. Например, позволит парализованным людям почувствовать запахи, которые они не могут различить в реальности", - пишут ученые.