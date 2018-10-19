Убийство саудовского журналиста: министры США и ЕС отменяют визиты в Эр-Рияд

19 октября, 2018, 11:20

Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили намерение посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде в связи с беспокойством по поводу вероятного убийства саудовского журналиста

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр и нидерландский министр финансов Вопке Гоэкстра заявили, что не будут участвовать в конференции Future Investment Initiative, которую принимает наследный саудовский принц Мухаммед ибн Салман на следующей неделе, сообщает Politico.

Кроме того, по сообщению CNN, в конференции решил не участвовать министр финансов США Стивен Мнучин. Американские чиновники подтвердили телеканалу, что никто из правительственных чиновников не поедет в Саудовскую Аравию вместо Мнучина.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.