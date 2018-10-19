Топ-менеджер "Ледового стадиона" Киева вымогал взятку у представителей ОСМД

19 октября, 2018, 15:38

Заместитель руководителя столичного "Ледового стадиона" требовал 560 тыс. грн у представителей ОСМД за подключение кабеля из жилого дома

Об этом в пятницу, 19 октября, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

Как отмечается, правоохранители разоблачили и задержали на получении взятки заместителя директора Госпредприятия "Центральная учебно-тренировочная база конькобежного спорта "Ледовый стадион".

"Установлено, что указанный чиновник требовал и получил 560 тыс. гривен от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, денежные средства чиновник получил в два этапа. Задержали его во время получения второй части взятки. Сейчас продолжаются следственные действия.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение).

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.