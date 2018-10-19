Санкции в отношении "112 Украина" и NewsOne: Парубий подписал обращение Рады к СНБО

19 октября, 2018, 17:05

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление №9157 об обращении Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"В последнее время нередки случаи, когда отдельные средства массовой информации, прикрываясь реализацией конституционных прав граждан на свободу мысли и слова, распространяют информацию, которая содержит сообщения пропаганды государства-агрессора Российской Федерации, тем самым осуществляя дестабилизацию ситуации в обществе, а также деструктивное влияние на общественное сознание нации. Перечень субъектов хозяйствования, приведенный в Приложении 1 к проекту Постановления, содержит наименование средств массовой информации, в отношении которых установлено контролируемость со стороны украинских олигархов. Указанные лица имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе путем распространения деструктивных пропагандистских воздействий через указанные СМИ", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Парубий отметил, что документ безотлагательно передадут президенту Украины для изучения, рассмотрения и подготовки к ближайшему заседанию Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Любое государство должно защищать вопросы информационной безопасности - и своих граждан, и свою державу. Поэтому своим решением мы обратились к СНБО как профильному органу для того, чтобы они изучили вопрос собственности и структуры телеканалов, чтобы данный вопрос был изучен с точки зрения и наших органов разведки и безопасности органов, и в результате было вынесено решение", - добавил Парубий.

Глава Верховной Рады также напомнил, что депутаты фракции "Оппозиционного блока" пытались затормозить принятие постановления, зарегистрировав постановление об отклонении, которое не прошло.

"И фактически это вчера открыло путь для того, чтобы постановление №9157 вступило в силу, и я в вашем присутствии подписываю это постановление, и безотлагательно, сегодня же, оно будет передано президенту для изучения, рассмотрения и подготовки на ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны", - подытожил Парубий.