Русская церковь в Нью-Йорке объявила бойкот Константинополю
Об этом заявили на сайте синода.
"Мы сообщаем нашему духовенству и верующим о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно - как для архиереев и духовенства, так и мирян", - говорится в сообщении.
Духовенство Церкви отмечает, что не может больше служить в любом приходе Константинопольской Церкви или приглашать священнослужителей этой Церкви послужить в их храмах.
Синод заявил, что мирянам не позволяют причащаться в храмах Константинопольского Патриархата. Сообщается также, что Русская Зарубежная Церковь не будет принимать участия в богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви.
Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
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