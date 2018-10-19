Русская церковь в Нью-Йорке объявила бойкот Константинополю

19 октября, 2018, 13:52

Синод русской церкви, который базируется в Нью-Йорке, заявил о прекращении евхаристического общения со Вселенским патриархатом

Об этом заявили на сайте синода.

"Мы сообщаем нашему духовенству и верующим о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно - как для архиереев и духовенства, так и мирян", - говорится в сообщении.

Духовенство Церкви отмечает, что не может больше служить в любом приходе Константинопольской Церкви или приглашать священнослужителей этой Церкви послужить в их храмах.

Синод заявил, что мирянам не позволяют причащаться в храмах Константинопольского Патриархата. Сообщается также, что Русская Зарубежная Церковь не будет принимать участия в богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви.

"Мы выражаем полную поддержку позиции, озвученной Священным Синодом Московского Патриархата на заседании 15 октября 2018 года, и того заявления, которое в тот же день было принято Синодом," - заявили в сообщении.