Российские оккупанты на Донбассе забирают у мирных жителей землю под военные полигоны, - разведка
19 октября, 2018, 14:53
Оккупационная администрация на контролируемых Россией территориях Восточной Украины забирает у местных жителей их земельные участки
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Захваченную землю оккупанты используют для военных учений.
"С начала октября так называемыми "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
По данным украинской военной разведки, такие действия оккупантов привели к многочисленным проявлениям возмущения местного населения и росту протестных настроений против российского режима.
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