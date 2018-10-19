Российские оккупанты на Донбассе забирают у мирных жителей землю под военные полигоны, - разведка

19 октября, 2018, 14:53

Оккупационная администрация на контролируемых Россией территориях Восточной Украины забирает у местных жителей их земельные участки

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Захваченную землю оккупанты используют для военных учений.

"С начала октября так называемыми "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

По данным украинской военной разведки, такие действия оккупантов привели к многочисленным проявлениям возмущения местного населения и росту протестных настроений против российского режима.