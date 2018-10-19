Российские футболисты устроили драку в финале юношеской Олимпиады
19 октября, 2018, 09:59
Футболисты сборной России по мини-футболу подрались с судьями и соперниками из Бразилии в финале юношеских Олимпийских игр
Об этом сообщает iSport.ua.
Сборная России по мини-футболу проиграла Бразилии со счетом 1:4 в финале юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. После окончания встречи россияне устроили драку с бразильскими футболистами и судьями. Телеоператоры в момент разгара конфликта прекратили показывать то, что происходит на паркете, и поменяли ракурс на болельщиков, сидящих на трибунах стадиона.
Первый гол в свои ворота россияне забили сами. На второй минуте встречи автоголом отметился Даниил Карпюк.
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