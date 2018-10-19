"Звонили из рая, спрашивали россиян": как в соцсетях шутят о заявлении Путина
19 октября, 2018, 18:22
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия "не может стать инициатором ядерной войны". Также добавил, что россияне "как мученики попадут в рай". Это стало новой темой для шуток в соцсетях
Свое заявление Путин сделал 18 октября, во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай.
"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертва агрессии. Мы как мученики попадаем в рай. А они - просто сдохнут", - сказал Путин.
Это вызвало смех не только в зале, где проходило его выступление, но и в социальных сетях.
Также в сети пытаются понять, что будет с теми россиянами, которые живут за границами РФ.
- Ранее пользователей социальных сетей порадовало видео с президентом РФ Владимиром Путиным, который ждал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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