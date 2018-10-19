ПСЖ согласился отпустить Неймара

19 октября, 2018, 08:50

Французский ПСЖ согласился отпустить бразильского футболиста Неймара за 220 млн евро

Об этом сообщает Cadena SER.

Неймар достиг договоренности с руководством ПСЖ, что он покинет парижский клуб летом следующего года. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи не станет препятствовать бразильцу и отпустит его за 220 млн евро. Летом 2020 года сумма отступных уменьшится и составит 200 млн евро.

Главным претендентом на форварда называют "Барселону", из которой Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро. Также бразильца может приобрести "Реал", который стремится найти замену Криштиану Роналду.