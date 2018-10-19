Предоставление автокефалии решило проблему раскола в украинском православии, - епископ Макариос
Об этом заявил помощник Вселенского Патриарха Варфоломея, Епископ Макариос Христопольский в интервью "Укринформу".
Он отметил, что самым сложным было именно принятие решения об автокефалии Украины, а Томос в этой ситуации уже является вторым шагом, и это уже не так трудно.
"Томос – это завершение данного решения, другими словами – "свидетельствование". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - подчеркнул Макариос.
По его словам, каждая поместная церковь прошла свой собственный путь к получению автокефалии от Константинопольской Матери-Церкви. В некоторых случаях были такие же трудности, как и в Украине, некоторые из этих трудностей были особенными и единичными.
"Некоторые говорят о легализации раскола, однако на самом деле речь идет о решении проблемы раскола согласно примеров деяний Вселенских Соборов. Одно дело – это решение проблемы раскола и совсем другое дело – легализация. Мы бы узаконили раскол, если бы сказали Филарету и Макарию: "Идите в Православную Церковь и мы признаем вас как патриархов и архиепископа". Но было не так", - пояснил Макариос.
Он добавил, что Вселенский Патриархат поступил согласно с Канонами и церковным правом. Не по политическим мотивам, а со святой мудростью.
"Результаты, как мы видим, такие: Патриарху Варфоломею и Синоду удалось объединить две раскольнические группы, восстановить их в каноничности без запросов со стороны этих организаций по должностям и почестям. Это немало. Москва неоднократно пыталась решить это задание в прошлом, но ей это не удалось", - подытожил Макариос.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем в отношении единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения по созданию автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- 11 октября Вселенский патриархат подтвердил автокефалию Украинской церкви.
- Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине начать подготовку Чрезвычайного Объединительного Собора.
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