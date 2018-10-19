Поддерживать "Северный поток" и при этом просить защиты от РФ - неприемлемо, - США к Европе
Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на конференции в Атлантическом совете, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что европейские страны не могут углублять энергетическую зависимость от той же России, от которой США их защищают. В частности, речь идет об обогащении за счет Ирана, разрабатывающего баллистические ракеты, которые угрожают Европе.
"Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как "Северный поток-2" и продолжать "удобные" ядерные энергосоглашения, которые делают регион уязвимым перед Россией, из-за которой эти страны присоединились к НАТО, чтобы их защитили", − подчеркнул Митчелл.
Он также добавил, что президент Дональд Трамп дал четко понять, что США в первую очередь будут предоставлять помощь и ресурсы именно тем странам, которые ведут дружественную политику в отношении Штатов.
Mitchell: “A second principle for America is that we expect those whom America helps to not abet our rivals... [making] the region more vulnerable to the very Russia that these states joined NATO to protect themselves against.”#ACEurasia pic.twitter.com/lBX6BVT0F5— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) 18 октября 2018 г.
- На территории Германии начали устанавливать первые трубы в рамках строительства российского газопровода "Северный поток - 2".
- Шведские депутаты призвали Еврокомиссию заблокировать "Северный поток-2".
- Немецкая промышленность не намерена отказываться от строительства "Северного потока-2" и игнорирует предложение США относительно их закупки сжиженного газа.
- Глава "Газпрома" заявил, что поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" начнутся с 1 января 2020 года.
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