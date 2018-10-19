Поддерживать "Северный поток" и при этом просить защиты от РФ - неприемлемо, - США к Европе

19 октября, 2018, 08:45

В Госдепартаменте США напомнили европейским странам, что неприемлемо поддерживать проекты, которые увеличивают энергетическую зависимость от России

Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на конференции в Атлантическом совете, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что европейские страны не могут углублять энергетическую зависимость от той же России, от которой США их защищают. В частности, речь идет об обогащении за счет Ирана, разрабатывающего баллистические ракеты, которые угрожают Европе.

"Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как "Северный поток-2" и продолжать "удобные" ядерные энергосоглашения, которые делают регион уязвимым перед Россией, из-за которой эти страны присоединились к НАТО, чтобы их защитили", − подчеркнул Митчелл.

Он также добавил, что президент Дональд Трамп дал четко понять, что США в первую очередь будут предоставлять помощь и ресурсы именно тем странам, которые ведут дружественную политику в отношении Штатов.