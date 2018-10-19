Поддержать Сенцова и политзаключенных и насладиться зрелищем: в Киев едет спектакль "Burning Doors"

19 октября, 2018, 09:22

6-7 ноября в столичном театре Ивана Франко состоится показ всемирно известного спектакля Белорусского свободного театра "Burning Doors", в которой речь пойдет об Олеге Сенцове

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инициатором показа спектакля стал певец Андрей Хлывнюк, который с 2015 года сотрудничает с Белорусским свободным Театром. В спектакле звучит музыка группы Бумбокс.

В спектакле речь идет о трех людях искусства - кинорежиссере Олеге Сенцове, активистке Марии Алехиной и художнике Петре Павленском, которые оказались в тюрьме.

"Привезти этот спектакль было делом чести для нас. Спектакль с огромным успехом гастролирует по миру. После - разговоры на разных уровнях с аудиторией. Это совершенно не коммерческое мероприятие, это художественная акция. Ненасильственная акция протеста. Наше требование: освободить украинских политических заключенных", - подчеркнул Хлывнюк.

Тем временем правозащитница, инициатор глобальной акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук отметила, что этот спектакль станет манифестацией слова и собственной позиции.

По ее словам, существует несколько причин прийти посмотреть на "Burning Doors": совместно поддержать позицию Сенцова, а также то, что вся прибыль пойдет на помощь семьям политзаключенных.

Более того, на странице Save Oleg Sentsov и странице ивента в Facebook будут размещены инструкции, как "подвесить билеты", то есть купить билет для семей политзаключенных, волонтеров, помогающих на Востоке, семей воинов.

"Приглашаем всех, кто не может прийти на спектакль самостоятельно, таким образом выразить солидарность с позицией Сенцова", - отметила Матвийчук.

Исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив отметила, что миссия Фонда - показать, что культура является мегаинструментом для привлечения внимания к сверхважным вопросам, о которых должны помнить все государственные органы.

Фонд выделил чуть больше миллиона гривен на то, чтобы привезти этот спектакль в Киев.

"Для нас это дебют в Украине. Мы играли на всех 5 континентах, более чем в 40 странах. Этот спектакль начинался с того, что один из ведущих британских театров попросил нас поставить пьесу о том, что сейчас происходит в Украине. В спектакле нет текста, который бы рассказывал об Олеге. Этот спектакль еще и мощный художественный вызов. Мы попытались найти момент, когда актер доходит до предела физической кондиции. Таких моментов несколько в спектакле", - рассказал режиссер Белорусского свободного театра Николай Халезин.