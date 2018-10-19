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Почти 30 похищенных в ЕС элитных мотоциклов нашли в Черновцах

Полиция обнаружила в гараже жителя Черновцов почти три десятка элитных мотоциклов без документов, которые находились в международном розыске

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"У владельца гаража не было регистрационных документов на мототранспорт и он не мог объяснить, откуда у него такое количество дорогих мотоциклов. А поэтому следователи начали уголовное производство, а суд наложил арест на весь обнаруженный транспорт. Благодаря эффективному взаимодействию сектора международного полицейского сотрудничества с национальными центральными бюро Интерпола в Италии и Германии правоохранители выяснили: изъятые мотоциклы были похищены в течение 2017 года в разных странах Евросоюза", - говорится в сообщении.

Три мотоцикла Harley-Davidson и один Mustang общей стоимостью около 65 тыс. евро уже вернулись к владельцам - гражданам Италии, которые предоставили все необходимые документы для подтверждения права собственности на транспорт. За мотоциклами в Черновцы приехали двое итальянцев, которые рассказали буковинским полицейским, что уже не надеялись когда-нибудь снова увидеть свои байки и были поражены доброй вестью из Украины.

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