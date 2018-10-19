Парламент Армении определился с датой избрания нового премьера

19 октября, 2018, 13:15

Первый тур голосования во время выборов нового премьер-министра Армении состоится в парламенте страны 24 октября

Об этом передает Интерфакс.

"Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября", - сообщили в аппарате национального собрания Армении.

Напомним, 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке.

2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В связи с этим премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания национального собрания, а затем протестующие ворвались на территорию парламента.

В итоге шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.