Парламент Армении определился с датой избрания нового премьера
Об этом передает Интерфакс.
"Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября", - сообщили в аппарате национального собрания Армении.
Напомним, 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке.
2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В связи с этим премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.
Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания национального собрания, а затем протестующие ворвались на территорию парламента.
В итоге шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.
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