Netflix показал трейлер нового сезона "Narcos"
19 октября, 2018, 18:42
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Narcos: Мексика", который расскажет о преступлениях мексиканского наркобизнеса
Главные роли в сериале исполняют Майкл Пенья и Диего Луна.
Новый проект стал продолжением сериала "Narcos", который выходит с августа 2015 года. Первые три сезона рассказывали о временах, когда Колумбия была главным поставщиком кокаина в мире. Сюжет фильма касался картеля Пабло Эскобара и картеля Кали. В центре нового сериала будет мексиканский картель Гвадалахары.
Премьера "Narcos: Мексика" состоится на платформе Netflix 16 ноября 2018 года.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-