Netflix показал трейлер нового сезона "Narcos"

19 октября, 2018, 18:42

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Narcos: Мексика", который расскажет о преступлениях мексиканского наркобизнеса

Главные роли в сериале исполняют Майкл Пенья и Диего Луна.

Новый проект стал продолжением сериала "Narcos", который выходит с августа 2015 года. Первые три сезона рассказывали о временах, когда Колумбия была главным поставщиком кокаина в мире. Сюжет фильма касался картеля Пабло Эскобара и картеля Кали. В центре нового сериала будет мексиканский картель Гвадалахары.

Премьера "Narcos: Мексика" состоится на платформе Netflix 16 ноября 2018 года.