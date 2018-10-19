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Netflix показал трейлер нового сезона "Narcos"

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Narcos: Мексика", который расскажет о преступлениях мексиканского наркобизнеса

Главные роли в сериале исполняют Майкл Пенья и Диего Луна.

Новый проект стал продолжением сериала "Narcos", который выходит с августа 2015 года. Первые три сезона рассказывали о временах, когда Колумбия была главным поставщиком кокаина в мире. Сюжет фильма касался картеля Пабло Эскобара и картеля Кали. В центре нового сериала будет мексиканский картель Гвадалахары.

Премьера "Narcos: Мексика" состоится на платформе Netflix 16 ноября 2018 года.

 

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