Население Украины сократилось до 42,2 млн человек

19 октября, 2018, 14:21

По состоянию на 1 августа 2018 года население Украины составляет 42 248 129 человек

Соответствующую информацию опубликовала Государственная служба статистики Украины на своем сайте.

В Украине продолжается негативная тенденция: смертность превышает рождаемость. Например, на 100 умерших – 58 живорожденных.

В частности, в январе 2014 года население Украины составляло 43 млн 073,1 тыс. лиц. А уже по состоянию на 1 января 2015 г. численность наличного населения Украины составляла 42 млн 941,8 тыс. лиц. То есть, украинцев стало на 131,3 тыс. человек меньше

Кстати, наибольший показатель населения за период независимости Украины зафиксирован в 1993 году - 52 244,1 млн граждан.