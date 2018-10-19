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На российском заводе пиротехники произошел взрыв

В населенном пункте Малые Колпаны (Россия) произошел взрыв на заводе по производству пиротехники

Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что взрыв произошел на заводе “Авангард” в производственном помещении. Согласно сообщению ведомства, на место выехали пожарные службы.

"Здание частично разрушено, загорелись три припаркованные автомобили, они уже погашены. По словам очевидцев, в помещении было пять человек. Одного уже вытащили, остальных ищут", - сообщил начальник пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин.

Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что на месте погибли 2 человека.

“Двое человек погибли, двое госпитализированы, еще одного человека продолжают искать“, - сказали в пресс-службе.

 

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