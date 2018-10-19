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На Полтавщине титушки во главе с однопартийцем Кивы облили фекалиями Дмитрия Гнапа, - журналистка

В пятницу, 19 октября, в поселке Шишаки Полтавской области неизвестные мужчины под руководством члена возглавляемой Ильей Кивой Социалистической партии Сергея Чередниченко напали на журналиста Дмитрия Гнапа и вылили на него ведро фекалий

Об этом сообщила в Facebook журналистка Кристина Бердинских.

"Я в Шишаках Полтавской области, где сегодня пройдет сессия облсовета. На ней депутаты утвердят выдачу лицензий на добычу газа. На сессию приехал Дмитрий Гнап. Титушки во главе с Сергеем Чередниченко из Соцпартии Ильи Кивы Диму облили ведром дерьма. Ни один сотрудник полиции не сдвинулся места. А сюда нагнали даже полицию особого назначения. Моя попытка написать заявление в полицию закончилась ничем. Полицейский от меня убегает. Вот вам и ответ, почему продолжают нападать на активистов", - говорится в сообщении.

Слова Бердинских подтвердили в Facebook как Дмитрий Гнап, так и Сергей Чередниченко.

"Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать. Не переключайтесь) Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил настроение цветущему руководству Полтавского облсовета. Которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками", - написал Гнап.

"Приехали на сессию областного совета в пгт Шишаки. А тут опять Дмитрий Гнап. И снова PR-акция кандидата. На этот раз Дмитрий даже сам поднял руки и купался в лучах славы... Ужас. Срамота. И очередной го#няный кандидат!!!" - написал Чередниченко.

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