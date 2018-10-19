 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донецком направлении ранен украинский военный

В течение 19 октября российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, трижды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов, на Донецком направлении, ранили одного военнослужащего из состава Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутове и Лебединское.

Противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня он использовал беспилотник.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать