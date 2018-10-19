На Донецком направлении ранен украинский военный
19 октября, 2018, 20:02
В течение 19 октября российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, трижды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вследствие обстрелов, на Донецком направлении, ранили одного военнослужащего из состава Объединенных сил.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутове и Лебединское.
Противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня он использовал беспилотник.
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