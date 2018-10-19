На Донбассе пограничник брал взятки за ввоз товаров в "ДНР"

19 октября, 2018, 20:29

Сотрудники Службы безопасности Украины из состава группировки Объединенных сил разоблачили на взятке инспектора Краматорского пограничного отряда

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров на временно оккупированную территорию Донецкой области через контрольный пункт "Марьинка".

За взятку в почти три тысячи гривен пограничник давал разрешение на пересечение линии столкновения без надлежащего осмотра грузов и контроля документов.

В рамках открытого уголовного производства должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.