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Молитва не в ту сторону: в Турции через 37 лет заметили, что мечеть повернута под неправильным углом

Властям понадобилось 37 лет, чтобы увидеть, что мечеть в провинции Ялова расположена не строго в сторону Мекки

Об этом сообщает турецкое издание "Daily Sabah Turkey"

Поскольку мусульманам необходимо ежедневно читать молитвы перед Меккой, все мечети лицом должны быть расположены по направлению к священному месту. В поселке Сугорен мечеть "смотрела" на Мекку с погрешностью в 33 градуса. Глава комьюнити центра Мечети Айдем Апайден рассказал, что он уже давно заметил ошибку и решил вместе с имамом (духовным главой у мусульман) получить правильные измерения.

Чиновники из провинции Ялова приехали раньше топографов и заметили, что градус ориентации на Мекку очень заметен.

Местный муфтий (мусульманский богослов-правовед) вместе с главой поселка решили немедленно решить эту проблему с помощью изменения ориентиров ковров. Архитектору будет поставлена ​​задача переделать интерьер.

Провинциальный муфтий приехал лично с проповедью, чтобы проинформировать местных жителей об изменении.

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