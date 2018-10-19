Молитва не в ту сторону: в Турции через 37 лет заметили, что мечеть повернута под неправильным углом
Об этом сообщает турецкое издание "Daily Sabah Turkey"
Поскольку мусульманам необходимо ежедневно читать молитвы перед Меккой, все мечети лицом должны быть расположены по направлению к священному месту. В поселке Сугорен мечеть "смотрела" на Мекку с погрешностью в 33 градуса. Глава комьюнити центра Мечети Айдем Апайден рассказал, что он уже давно заметил ошибку и решил вместе с имамом (духовным главой у мусульман) получить правильные измерения.
Чиновники из провинции Ялова приехали раньше топографов и заметили, что градус ориентации на Мекку очень заметен.
Местный муфтий (мусульманский богослов-правовед) вместе с главой поселка решили немедленно решить эту проблему с помощью изменения ориентиров ковров. Архитектору будет поставлена задача переделать интерьер.
Провинциальный муфтий приехал лично с проповедью, чтобы проинформировать местных жителей об изменении.
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