Маск пообещал выпустить "дешевую" Tesla Model 3

19 октября, 2018, 11:31

Илон Маск анонсировал новую, более дешевую версию электрокара Model 3 от компании Tesla

Об этом Маск рассказал в своем Twitter.

Just released lower cost, mid-range Tesla Model 3 & super simple new order page https://t.co/cz0TQn7IOZ — Elon Musk (@elonmusk) 18 октября 2018 г.

По словам Маска, на сайте цена за Model 3 в новой комплектации с меньшей дальностью пути указана в $45 тыс. Однако фактическая стоимость минус налоговые льготы и экономия топлива составит $31 тыс. У новой модели пониженная дальность пути - до 418 км на одном аккумуляторе.

Costs $35k after federal & state tax rebates in California, but true cost of ownership is closer to $31k after gas savings — Elon Musk (@elonmusk) 18 октября 2018 г.

Читайте также: Илона Маска “убирают” из Tesla и штрафуют на $40 млн. Как это произошло