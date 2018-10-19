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Маск пообещал выпустить "дешевую" Tesla Model 3

Илон Маск анонсировал новую, более дешевую версию электрокара Model 3 от компании Tesla

Об этом Маск рассказал в своем Twitter.

По словам Маска, на сайте цена за Model 3 в новой комплектации с меньшей дальностью пути указана в $45 тыс. Однако фактическая стоимость минус налоговые льготы и экономия топлива составит $31 тыс. У новой модели пониженная дальность пути - до 418 км на одном аккумуляторе.

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