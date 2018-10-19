Лидер "Манчестер Сити" восстановился к матчу с "Шахтером"
19 октября, 2018, 14:03
Бельгийский футболист "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне готов сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Sky Sports.
Де Брюйне может вернуться на поле после травмы колена уже в ближайшие выходные в матче чемпионата Англии между "Манчестер Сити" против "Бернли".
Бельгиец восстановился быстрее на шесть недель, чем предполагалось, и уже начал тренироваться в общей группе. Де Брюйне не поехал в расположение сборной Бельгии и продолжил восстановление в Манчестере.
Полузащитник должен пройти тест на физическую форму, который определит, готов ли Де Брюйне вернуться на поле в субботнем матче с "Бернли".
Таким образом, бельгийский футболист сможет помочь "Манчестер Сити" 23 октября в Харькове в матче Лиги чемпионов против "Шахтера".
- "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" без своего лидера - бразильского вингера Тайсона.
- После двух туров Лиги чемпионов "Шахтер" имеет 2 очка, в активе "Манчестер Сити" 3 пункта.
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