Лидер "Манчестер Сити" восстановился к матчу с "Шахтером"

19 октября, 2018, 14:03

Бельгийский футболист "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне готов сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Sky Sports.

Де Брюйне может вернуться на поле после травмы колена уже в ближайшие выходные в матче чемпионата Англии между "Манчестер Сити" против "Бернли".

Бельгиец восстановился быстрее на шесть недель, чем предполагалось, и уже начал тренироваться в общей группе. Де Брюйне не поехал в расположение сборной Бельгии и продолжил восстановление в Манчестере.

Полузащитник должен пройти тест на физическую форму, который определит, готов ли Де Брюйне вернуться на поле в субботнем матче с "Бернли".

Таким образом, бельгийский футболист сможет помочь "Манчестер Сити" 23 октября в Харькове в матче Лиги чемпионов против "Шахтера".