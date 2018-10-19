Лидер французских левых устроил дебош в полиции перед допросом
Об этом сообщает ВВС.
Прокуроры допрашивали Меланшона за обвинениями в неправомерном использовании средств Европарламента для выплат зарплат сотрудникам своей партии во Франции. Также расследуется финансирование его президентской кампании 2017 года.
Полиция на этой неделе также провела обыски в его доме и партийном офисе. Меланшон во время этих допросов запугивал полицейских из-за чего прокуратура открыла отдельное производство.
[#Thread]— Quotidien (@Qofficiel) 16 октября 2018 г.
Après la #perquisition menée à son domicile, Jean-Luc Mélenchon s'rendu au siège de la France insoumise, également perquisitionné.
Voici la scène hallucinante devant la porte de son propre local. ⬇#Quotidien pic.twitter.com/c661VAxp5q
Придя в четверг на допрос, Меланшон кричал на прокуроров и заявлял, что стал жертвой политического преследования.
"Я лидер оппозиционной группы, и ты не должен обращаться со мной таким образом!", - заявил он прокурору.
Меланшон также кричал на офицера, который стоял у дверей на входе в помещение, и с группой поддержки пытался оттолкнуть его.
Премьер-министр Эдуард Филипп сказал, что был шокирован реакцией Меланшона на обыски полиции, которая выполняет свою работу.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-