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Лидер французских левых устроил дебош в полиции перед допросом

Лидера социалистической партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона более пяти часов допрашивали в деле о неправильном использовании средств Европейского парламента

Об этом сообщает ВВС.

Прокуроры допрашивали Меланшона за обвинениями в неправомерном использовании средств Европарламента для выплат зарплат сотрудникам своей партии во Франции. Также расследуется финансирование его президентской кампании 2017 года.

Полиция на этой неделе также провела обыски в его доме и партийном офисе. Меланшон во время этих допросов запугивал полицейских из-за чего прокуратура открыла отдельное производство.

Придя в четверг на допрос, Меланшон кричал на прокуроров и заявлял, что стал жертвой политического преследования.

"Я лидер оппозиционной группы, и ты не должен обращаться со мной таким образом!", - заявил он прокурору.

Меланшон также кричал на офицера, который стоял у дверей на входе в помещение, и с группой поддержки пытался оттолкнуть его.

Премьер-министр Эдуард Филипп сказал, что был шокирован реакцией Меланшона на обыски полиции, которая выполняет свою работу.

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