Ломаченко ждет бой за титул абсолютного чемпиона мира
19 октября, 2018, 08:25
Промоутер Боб Арум организует бой за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и американцем Майки Гарсией
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Арума, после боя Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраси 8 декабря он займется организацией поединка против чемпиона мира WBC и IBF Майки Гарсии.
"Мы заинтересованы в лучших боях. А лучший бой в легком весе сейчас - это Майки Гарсия против Василия Ломаченко. Как только Ломаченко разберется с Педрасой, сразу же займемся организацией боя с Гарсией", - пообещал Арум.
Ломаченко - чемпион мира по версии WBA, в поединке против Педрасы он попытается отобрать у пуэрториканца титул WBO. Если ему это удастся, то в бою против Гарсии на кону будут стоять все четыре пояса в легком весе и звание абсолютного чемпиона мира.
- Василия Ломаченко признали лучшим боксером XXI века в полулегком весе.
- От Ломаченко ушел тренер Сисилио Флорес, который на протяжении четырех лет отвечал за физическую подготовку.
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