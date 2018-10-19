Ломаченко ждет бой за титул абсолютного чемпиона мира

19 октября, 2018, 08:25

Промоутер Боб Арум организует бой за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и американцем Майки Гарсией

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Арума, после боя Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраси 8 декабря он займется организацией поединка против чемпиона мира WBC и IBF Майки Гарсии.

"Мы заинтересованы в лучших боях. А лучший бой в легком весе сейчас - это Майки Гарсия против Василия Ломаченко. Как только Ломаченко разберется с Педрасой, сразу же займемся организацией боя с Гарсией", - пообещал Арум.

Ломаченко - чемпион мира по версии WBA, в поединке против Педрасы он попытается отобрать у пуэрториканца титул WBO. Если ему это удастся, то в бою против Гарсии на кону будут стоять все четыре пояса в легком весе и звание абсолютного чемпиона мира.