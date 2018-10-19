Китайский город хочет запустить "искусственную луну". Она заменит уличные фонари

19 октября, 2018, 16:59

Власти города Чэнду, столицы провинции Сычуань, предложили план запуска "искусственной луны" в космос. Она должна заменить уличные фонари

Об этом сообщает Asia Times.

Такой искусственный спутник должен освещать улицы города в 8 раз ярче настоящей Луны и избавить город от необходимости использования уличных фонарей.

Инженеры Исследовательского института аэрокосмических наук и микроэлектронных систем в Чэнду вместе с Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) занимаются разработкой технологии уже несколько лет и планируют запустить "луну" до 2020 года.

Спутник будет сделан со светоотражающего покрытия, с помощью которого он сможет "ловить" солнечный свет и перенаправить его к Земле, покрывая промежуток от 6 до 50 миль. Согласно официальным данным, чиновники на местах смогут контролировать площадь освещения, чтобы спутник фокусировался именно на месте и нигде больше.

Если Чэнду получит разрешение на такой эксперимент, это позволит городу сэкономить значительные деньги на освещении улиц. Кроме этого, власти надеются что светило будет привлекать в Чэнду туристов съезжаться, чтобы посмотреть на работу спутника ночью.

Однако чтобы увидеть "луну", ехать в Чэнду будет необязательным: астрономы с телескопами смогут разглядеть ее в любом месте земного шара.

Китайские инженеры уверяют, что подсветка не помешает жителям Чэнду спать, а также не повлияет на жизнь птиц и животных. Однако экологи уже выразили опасения по поводу животных, ведущих ночной образ жизни.