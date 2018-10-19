 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Китайский город хочет запустить "искусственную луну". Она заменит уличные фонари

Власти города Чэнду, столицы провинции Сычуань, предложили план запуска "искусственной луны" в космос. Она должна заменить уличные фонари

Об этом сообщает Asia Times.

Такой искусственный спутник должен освещать улицы города в 8 раз ярче настоящей Луны и избавить город от необходимости использования уличных фонарей.

Инженеры Исследовательского института аэрокосмических наук и микроэлектронных систем в Чэнду вместе с Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) занимаются разработкой технологии уже несколько лет и планируют запустить "луну" до 2020 года.

Спутник будет сделан со светоотражающего покрытия, с помощью которого он сможет "ловить" солнечный свет и перенаправить его к Земле, покрывая промежуток от 6 до 50 миль. Согласно официальным данным, чиновники на местах смогут контролировать площадь освещения, чтобы спутник фокусировался именно на месте и нигде больше.

Если Чэнду получит разрешение на такой эксперимент, это позволит городу сэкономить значительные деньги на освещении улиц. Кроме этого, власти надеются что светило будет привлекать в Чэнду туристов съезжаться, чтобы посмотреть на работу спутника ночью.

Однако чтобы увидеть "луну", ехать в Чэнду будет необязательным: астрономы с телескопами смогут разглядеть ее в любом месте земного шара.

Китайские инженеры уверяют, что подсветка не помешает жителям Чэнду спать, а также не повлияет на жизнь птиц и животных. Однако экологи уже выразили опасения по поводу животных, ведущих ночной образ жизни.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать