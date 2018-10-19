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Когда украинцам готовиться к похолоданию: прогноз погоды на ближайшие дни

Начиная с этой субботы, в Украине ожидается постепенное похолодание и дожди

Об этом в своем блоге написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что 20 и 21 октября в Украину начнет поступать холодный воздух, начиная с западных областей ожидается снижение температуры воздуха до 9-15 градусов. Также в выходные пройдут дожди.

Первая половина следующей недели, 22-25 октября, отметится холодной погодой в Украине. В течение дня температура воздуха составит в западных областях 8-13 градусов, в большинстве областей 10-15 градусов, в южной части местами до 16-18 градусов.

Ночью ожидается 3-8 градусов, на юге до 9-12 градусов. При прояснениях в Украине, кроме юга, возможны заморозки 0-4 градуса. Дожди на следующей неделе наиболее вероятны в западных и северных областях.

Завтра в столице увеличится облачность и немного снизится температура воздуха до 15-16 градусов. А в воскресенье в Киеве возможен дождь и дальнейшее похолодание, максимальная температура составит 12-13 градусов.

"22 и 24 октября будет преобладать сухая воздушная масса, а 23 и 25 октября, во вторник и четверг, вероятен небольшой дождь. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3-6 градусов тепла, при прояснениях возможны заморозки 0-3 градуса", - подытожила Диденко.

 

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