Глава Гагаузии проигнорировала Додона, оставив его с протянутой рукой
19 октября, 2018, 17:49
Во время визита президентов Молдовы и Турции Игоря Додона и Реджепа Тайипа Эрдогана в Комрат молдавский лидер попал в неудобную ситуацию
Об этом пишет Deschide.
На торжествах глава Гагаузии Ирина Влах прошла мимо Додона, проигнорировав его протянутую руку.
После неловкого момента глава государства неловко посмотрел на часы.
- Напомним, Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. Созданное из населенных пунктов, где более 50% жителей составляют гагаузы, а также с тех, где большинство жителей по результатам референдума добровольно согласились войти в автономию.
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