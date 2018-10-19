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Глава Гагаузии проигнорировала Додона, оставив его с протянутой рукой

Во время визита президентов Молдовы и Турции Игоря Додона и Реджепа Тайипа Эрдогана в Комрат молдавский лидер попал в неудобную ситуацию

Об этом пишет Deschide.

На торжествах глава Гагаузии Ирина Влах прошла мимо Додона, проигнорировав его протянутую руку.

После неловкого момента глава государства неловко посмотрел на часы.

  • Напомним, Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. Созданное из населенных пунктов, где более 50% жителей составляют гагаузы, а также с тех, где большинство жителей по результатам референдума добровольно согласились войти в автономию.
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