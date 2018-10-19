Германия планирует упростить украинцам процедуру получения убежища
Об этом говорится в ответе МВД Германии на запрос депутата Бундестага от Свободной демократической партии Линды Тойтеберг, передает Deutsche Welle.
Мигрантам из так называемых безопасных стран происхождения упрощают процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, а в случае отказа в предоставлении убежища их легче депортировать из Германии.
Вместе с Украиной в список "безопасных" стран планируют добавить Беларусь, Молдову, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканскую Республику и Чад.
Ранее, в июле 2018 года, правительство ФРГ включил в этот перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузию.
Доля положительных решений о предоставлении статуса беженца гражданам этих стран составляла в текущем году менее 5%. Согласно коалиционному соглашению, если доля меньше 5% сохраняется на протяжении нескольких лет, такие страны должны добавлять в список безопасных.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-