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Германия планирует упростить украинцам процедуру получения убежища


фото: ipon
Правительство Германии планирует включить в список безопасных стран происхождения мигрантов Украину и еще 13 государств

Об этом говорится в ответе МВД Германии на запрос депутата Бундестага от Свободной демократической партии Линды Тойтеберг, передает Deutsche Welle.

Мигрантам из так называемых безопасных стран происхождения упрощают процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, а в случае отказа в предоставлении убежища их легче депортировать из Германии.

Вместе с Украиной в список "безопасных" стран планируют добавить Беларусь, Молдову, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканскую Республику и Чад.

Ранее, в июле 2018 года, правительство ФРГ включил в этот перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузию.

Доля положительных решений о предоставлении статуса беженца гражданам этих стран составляла в текущем году менее 5%. Согласно коалиционному соглашению, если доля меньше 5% сохраняется на протяжении нескольких лет, такие страны должны добавлять в список безопасных.

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