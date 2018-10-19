Филатов попросил у МВД личную охрану от "непонятных" людей. Аваков ему "лайкнул"
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что когда в полночь возвращался с работы домой, то заметил, что возле дома стояли автомобили и ходили "непонятные" люди.
"Я не паранойю, что не начинаю истерику и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко", - отметил Филатов.
По его словам, он имеет две версии: это либо провокация со стороны правоохранителей, либо подготовка покушения.
"Уважаемые Арсен Аваков и Юрий Луценко, прошу выделить мне личную охрану. Итак, если кто-то надеется, то я никуда не поеду. И клетчатое одеяло тоже не мой вариант", - подытожил Филатов.
В ответ на это, министр внутренних дел Арсен Аваков лайкнул сообщение мэра.
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