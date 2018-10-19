Филатов попросил у МВД личную охрану от "непонятных" людей. Аваков ему "лайкнул"

19 октября, 2018, 11:46

Городской глава Днепра Борис Филатов обратился в МВД и Генпрокуратуру с просьбой обеспечить его личной охраной

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что когда в полночь возвращался с работы домой, то заметил, что возле дома стояли автомобили и ходили "непонятные" люди.

"Я не паранойю, что не начинаю истерику и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко", - отметил Филатов.

По его словам, он имеет две версии: это либо провокация со стороны правоохранителей, либо подготовка покушения.

"Уважаемые Арсен Аваков и Юрий Луценко, прошу выделить мне личную охрану. Итак, если кто-то надеется, то я никуда не поеду. И клетчатое одеяло тоже не мой вариант", - подытожил Филатов.

В ответ на это, министр внутренних дел Арсен Аваков лайкнул сообщение мэра.