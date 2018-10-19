Федерация футбола Украины вывела в оффшоры $1 млн, - "Схемы"

19 октября, 2018, 11:40

Журналисты программы "Схемы" обвиняют Федерацию футбола Украины в отмывании $1 млн через оффшоры

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что в декабре 2016 года Андрей Павелко летал в Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с номинальным директором компании S. D. T FZE Мохамедом Кайедом.

Именно через эту компанию впоследствии дочерняя структура ФФУ, возглавляемая Андреем Павелко, закупила из-за рубежа оборудование для производства травы для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. Журналисты обнародовали документы в подтверждение того, что, по крайней мере, в часть контрактов была заложена переплата в 20 процентов, из-за чего на счетах офшора осело более $1 млн.

Фирма S. D. T, как выяснили "Схемы", закупала иностранное оборудование для завода, которым владеет ФФУ, а потом перепродавала такое же оборудование вместе с услугами транспортировки и ухода за настройкой украинской стороне – ООО "ФФУ Продакшн" на 20 процентов дороже.

В частности, журналисты проанализировали поставки оборудования от компаний Polytan (Германия), Eco Green Equipment (США) и Tufting machinery services (Великобритания) в 2017-2018 годах и подсчитали, что в целом по таким косвенным контрактам ООО "ФФУ Продакшн" могла переплатить более $1 млн. Эти деньги из бюджета Федерации футбола Украины осели на счетах арабского оффшора S. D. T.

Руководство ФФУ отвергает свою причастность к схеме с привлечением арабского офшора и объясняет появление S. D. T. рекомендацией основного партнера – немецкой Polytan.

"Для удобства процесса и для того, чтобы, условно говоря, централизовать закупки, Polytan рекомендовал сделать это путем привлечения компании S. D. T", – утверждает генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Запесоцкий.

Зато президент ФФУ, народный депутат Андрей Павелко свою встречу с номинальным директором арабского офшора на территории ОАЭ объяснил так: "Никаких не было переговоров. Наш представитель Polytan сказал, что у него есть вопросы от шейха – возможно ли развитие между Эмиратами и Украиной проведения турниров в ОАЭ".