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Есть лук, чтобы уберечься от гриппа: Супрун рассказала, действует ли это


фото: gripptips
И.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, защищает ли разложенный в помещении лук от гриппа и надо ли его есть

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Часто для защиты от гриппа и простуды в помещениях развешивают лук. Его считают оберегом от болезней.

По словам Супрун, на самом деле исследований, которые бы доказывали бы пользу такой профилактики, нет. Не слишком действенным является и потребление больших порций лука.

"Очень вероятно, что от потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа — сильное раздражение, в то же время увеличение выделений. В частности, дети очень чувствительны к запаху лука. Наиболее вероятно, что такое профилактическое “меню” не будет способствовать процессу”, - сказала врач.

Что поможет минимизировать риски заболеть для детей:

  • вакцинируйтесь от гриппа сами и сделайте прививки вашему ребенку — одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса;
  • напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно тщательно мыть руки;
  • всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе;
  • сбалансированное питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности — тоже эффективная профилактика болезней;
  • если ребенок заболел, останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом по поводу лечения.
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