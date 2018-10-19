Есть лук, чтобы уберечься от гриппа: Супрун рассказала, действует ли это

19 октября, 2018, 11:15

И.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, защищает ли разложенный в помещении лук от гриппа и надо ли его есть

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Часто для защиты от гриппа и простуды в помещениях развешивают лук. Его считают оберегом от болезней.

По словам Супрун, на самом деле исследований, которые бы доказывали бы пользу такой профилактики, нет. Не слишком действенным является и потребление больших порций лука.

"Очень вероятно, что от потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа — сильное раздражение, в то же время увеличение выделений. В частности, дети очень чувствительны к запаху лука. Наиболее вероятно, что такое профилактическое “меню” не будет способствовать процессу”, - сказала врач.

Что поможет минимизировать риски заболеть для детей:

вакцинируйтесь от гриппа сами и сделайте прививки вашему ребенку — одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса;

напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно тщательно мыть руки;

всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе;

сбалансированное питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности — тоже эффективная профилактика болезней;

если ребенок заболел, останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом по поводу лечения.