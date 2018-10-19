Двое российских гвардейцев утонули на учениях, когда переходили воду

19 октября, 2018, 13:25

Двое росгвардейцев утонули в водоеме во время ежегодной сдачи нормативов на право ношения "крапового берета" в Мордовии

Видео появилось в соцсети несколько дней назад, сообщают росСМИ.

Сообщается, что инцидент произошел, когда росгвардейцы выполняли одно из заданий обязательной программы - форсирование водоема в полной боевой амуниции.

Таким образом, едва войдя в воду, военнослужащие сразу стали под нее проваливаться. Присутствующие начали вытаскивать утопающих на берег, однако впоследствии выяснилось, что двух мужчин так и не удалось спасти.