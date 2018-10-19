Двое российских гвардейцев утонули на учениях, когда переходили воду
19 октября, 2018, 13:25
Двое росгвардейцев утонули в водоеме во время ежегодной сдачи нормативов на право ношения "крапового берета" в Мордовии
Видео появилось в соцсети несколько дней назад, сообщают росСМИ.
Сообщается, что инцидент произошел, когда росгвардейцы выполняли одно из заданий обязательной программы - форсирование водоема в полной боевой амуниции.
Таким образом, едва войдя в воду, военнослужащие сразу стали под нее проваливаться. Присутствующие начали вытаскивать утопающих на берег, однако впоследствии выяснилось, что двух мужчин так и не удалось спасти.
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
Читайте также
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы