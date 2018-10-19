 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Двое российских гвардейцев утонули на учениях, когда переходили воду

Двое росгвардейцев утонули в водоеме во время ежегодной сдачи нормативов на право ношения "крапового берета" в Мордовии

Видео появилось в соцсети несколько дней назад, сообщают росСМИ.

Сообщается, что инцидент произошел, когда росгвардейцы выполняли одно из заданий обязательной программы - форсирование водоема в полной боевой амуниции.

Таким образом, едва войдя в воду, военнослужащие сразу стали под нее проваливаться. Присутствующие начали вытаскивать утопающих на берег, однако впоследствии выяснилось, что двух мужчин так и не удалось спасти.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать