Балуха уже этапировали в колонию в Керчи, - Чийгоз

19 октября, 2018, 07:17

Украинский политзаключенный Владимир Балух сейчас находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии изданию "Крым.Реалии".

Отмечается, что до этого жена Владимира Наталья сообщала, что мужа должны этапировать в Керченскую колонию.

Пока официального подтверждения от российской власти и адвокатов Балуха пока нет.

Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у политзаключенного после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.