Американский студент украл в магазине только правые кроссовки
Об этом пишет The Roanoke Times.
В спортивном магазине Clean Soles в городе Роанок, штат Вирджиния сработала сигнализация. Полицейские приехали на место и обнаружили разбитую витрину магазина, а за зданием - контрольно-кассовый аппарат, рюкзак, 18 футболок, 20 пар спортивной обуви и другие товары общей стоимостью более $ 5 тыс.
Внимание копов привлек белый Nissan. Он курсировал неподалеку зоны, где ограбили магазин. За рулем был 21-летний студент по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой. Его опознали по студенческому удостоверению, которое было в найденном рюкзаке.
Позже в его квартире нашли 7 кроссовок Nike Air Jordan разного цвета. На двух были магазинные этикетки. Также здесь была худи с принтом Call My Lawyer ( "Позвоните моему адвокату»).
Годою предъявили обвинение в краже в крупном размере, взломе с проникновением, препятствии осуществлению правосудия, уничтожении имущества и владении инструментами для взлома.
Кроме того, его обвинили в июльском ограблении этого магазина. Полиция выясняют и причастность Годоя к третьему ограблению в августе 2018 года.
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