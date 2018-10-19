 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американский студент украл в магазине только правые кроссовки

21-летнего студента по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой подозревают в странной краже кроссовок, кассового аппарата и других вещей из магазина

Об этом пишет The Roanoke Times.

В спортивном магазине Clean Soles в городе Роанок, штат Вирджиния сработала сигнализация. Полицейские приехали на место и обнаружили разбитую витрину магазина, а за зданием - контрольно-кассовый аппарат, рюкзак, 18 футболок, 20 пар спортивной обуви и другие товары общей стоимостью более $ 5 тыс.

Внимание копов привлек белый Nissan. Он курсировал неподалеку зоны, где ограбили магазин. За рулем был 21-летний студент по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой. Его опознали по студенческому удостоверению, которое было в найденном рюкзаке.

Позже в его квартире нашли 7 кроссовок Nike Air Jordan разного цвета. На двух были магазинные этикетки. Также здесь была худи с принтом Call My Lawyer ( "Позвоните моему адвокату»).

Годою предъявили обвинение в краже в крупном размере, взломе с проникновением, препятствии осуществлению правосудия, уничтожении имущества и владении инструментами для взлома.

Кроме того, его обвинили в июльском ограблении этого магазина. Полиция выясняют и причастность Годоя к третьему ограблению в августе 2018 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать