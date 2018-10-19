Американский студент украл в магазине только правые кроссовки

19 октября, 2018, 17:56

21-летнего студента по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой подозревают в странной краже кроссовок, кассового аппарата и других вещей из магазина

Об этом пишет The Roanoke Times.

В спортивном магазине Clean Soles в городе Роанок, штат Вирджиния сработала сигнализация. Полицейские приехали на место и обнаружили разбитую витрину магазина, а за зданием - контрольно-кассовый аппарат, рюкзак, 18 футболок, 20 пар спортивной обуви и другие товары общей стоимостью более $ 5 тыс.

Внимание копов привлек белый Nissan. Он курсировал неподалеку зоны, где ограбили магазин. За рулем был 21-летний студент по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой. Его опознали по студенческому удостоверению, которое было в найденном рюкзаке.

Позже в его квартире нашли 7 кроссовок Nike Air Jordan разного цвета. На двух были магазинные этикетки. Также здесь была худи с принтом Call My Lawyer ( "Позвоните моему адвокату»).

Годою предъявили обвинение в краже в крупном размере, взломе с проникновением, препятствии осуществлению правосудия, уничтожении имущества и владении инструментами для взлома.

Кроме того, его обвинили в июльском ограблении этого магазина. Полиция выясняют и причастность Годоя к третьему ограблению в августе 2018 года.