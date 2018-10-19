Американский авианосец впервые за 30 лет пересек Северный полярный круг
19 октября, 2018, 21:20
Американский авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу, 19 октября, впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику
Об этом сообщают ВМС США.
Согласно данным американского ведомства, авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.
После отработки своих задач, авианосец присоединится к 30 союзникам НАТО для участия в военных учениях — Trident Juncture 2018.
MT @USNavyEurope: @USSHARRYSTRUMAN CSG enters #ArcticCircle – 1st #USNavy carrier in decades – to conduct operations in #NorwegianSea and prepare for @NATO-led exercise #TridentJuncture - https://t.co/n94ZHnB3Bj #NavyPartnerships pic.twitter.com/tIt8rWoJdq— U. S. Navy (@USNavy) 19 октября 2018 г.
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