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Американский авианосец впервые за 30 лет пересек Северный полярный круг

Американский авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу, 19 октября, впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику

Об этом сообщают ВМС США.

Согласно данным американского ведомства, авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.

После отработки своих задач, авианосец присоединится к 30 союзникам НАТО для участия в военных учениях — Trident Juncture 2018.

 

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