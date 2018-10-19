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American Airlines возвращаются в Украину: США удостоверились в безопасности маршрутов

Федеральная авиационная администрация (FAA) США заявила о возвращении в аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра

Об этом сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что FAA приняла такое решение в результате переговоров во время его недавнего визита в Штаты и благодаря активной работе Госавиаслужбы Украины и Украэродвижения. Согласно этому решению, FAA позволяет использовать воздушные маршруты в части Симферопольского района, которые находятся под контролем Украины.

"Кроме того, решением FAA разрешено выполнять полеты на аэродромы "Харьков", "Днепр" и "Запорожье", на которые раньше распространялся запрет", - сообщил Владимир Омелян.

Впервые авиационная администрация США запретила летать американским авиалиниям в этих направлениях в апреле 2014 года после временной оккупации АР Крым Россией; потом обновила свой запрет после падения самолета МН17 в июле 2014 года.

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