American Airlines возвращаются в Украину: США удостоверились в безопасности маршрутов
Об этом сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что FAA приняла такое решение в результате переговоров во время его недавнего визита в Штаты и благодаря активной работе Госавиаслужбы Украины и Украэродвижения. Согласно этому решению, FAA позволяет использовать воздушные маршруты в части Симферопольского района, которые находятся под контролем Украины.
"Кроме того, решением FAA разрешено выполнять полеты на аэродромы "Харьков", "Днепр" и "Запорожье", на которые раньше распространялся запрет", - сообщил Владимир Омелян.
Впервые авиационная администрация США запретила летать американским авиалиниям в этих направлениях в апреле 2014 года после временной оккупации АР Крым Россией; потом обновила свой запрет после падения самолета МН17 в июле 2014 года.
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