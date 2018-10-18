Звездный боксер заключил рекордный контракт на $365 млн
18 октября, 2018, 09:29
Мексиканский боксер Сауль Альварес заключил контракт со стриминговым сервисом DAZN на $365 млн
Об этом сообщает ESPN.
Чемпион WBC и WBA в среднем весе подписал контракт с DAZN на 11 боев за пять лет. По условиям соглашения Альварес гарантированно получит $365 млн.
Контракт мексиканца рекордный в истории спорта. Предыдущий рекорд принадлежал бейсболістові "Нью-Йорк Янкиз" Джанкарло Стэнтону, который в 2014 году подписал контракт с "Майами Марлинз" на 13 лет и $325 млн.
Первый бой по контракту с DAZN Альварес проведет 15 декабря против британца Рокки Филдинга за титул WBA во втором среднем весе.
- Сауль Альварес в сентябре победил казахстанца Геннадия Головкина и лишил его звания лучшего боксера мира по версии журнала The Ring.
- Новым лидером рейтинга лучших боксеров мира по версии авторитетного издания стал украинец Василий Ломаченко.
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