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Звездный боксер заключил рекордный контракт на $365 млн


фото: El Universal
Мексиканский боксер Сауль Альварес заключил контракт со стриминговым сервисом DAZN на $365 млн

Об этом сообщает ESPN.

Чемпион WBC и WBA в среднем весе подписал контракт с DAZN на 11 боев за пять лет. По условиям соглашения Альварес гарантированно получит $365 млн.

Контракт мексиканца рекордный в истории спорта. Предыдущий рекорд принадлежал бейсболістові "Нью-Йорк Янкиз" Джанкарло Стэнтону, который в 2014 году подписал контракт с "Майами Марлинз" на 13 лет и $325 млн.

Первый бой по контракту с DAZN Альварес проведет 15 декабря против британца Рокки Филдинга за титул WBA во втором среднем весе.

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