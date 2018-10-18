Взрывы в Ичне: 11 пострадавших семей получат новое жилье

18 октября, 2018, 23:41

Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку территории

Об этом в Facebook написал вице-премьер Геннадий Зубко по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Ичнянском районе Черниговщины.

“Правительство выделило 100 млн грн из резервного фонда Кабмина на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Эти средства могут быть использованы для приобретения жилья (11 наиболее пострадавших семей) и для возмещения ремонтных работ другим пострадавшим”, — написал Зубко.

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку территории. Также происходит обследование жилых домов, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

На сегодня изъято 3641 взрывоопасный предмет. Проводится обследование жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения — обследовано более 90%.

В настоящее время 78 человек (в том числе 11 детей) еще находятся в медицинских учреждениях г. Ичня и пгт Парафиевка и Крупичпольском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких граждан пожилого возраста.

25 детей направлены в санаторий в Чернигове для реабилитации и оздоровления.