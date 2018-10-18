Взрывы в Ичне: 11 пострадавших семей получат новое жилье
Об этом в Facebook написал вице-премьер Геннадий Зубко по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Ичнянском районе Черниговщины.
“Правительство выделило 100 млн грн из резервного фонда Кабмина на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Эти средства могут быть использованы для приобретения жилья (11 наиболее пострадавших семей) и для возмещения ремонтных работ другим пострадавшим”, — написал Зубко.
По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку территории. Также происходит обследование жилых домов, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.
На сегодня изъято 3641 взрывоопасный предмет. Проводится обследование жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения — обследовано более 90%.
В настоящее время 78 человек (в том числе 11 детей) еще находятся в медицинских учреждениях г. Ичня и пгт Парафиевка и Крупичпольском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких граждан пожилого возраста.
25 детей направлены в санаторий в Чернигове для реабилитации и оздоровления.
- Напомним, в октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- 9 октября 2018 года на 6-м арсенале возле Ичне над утро начали взрываться боеприпасы. В зоне поражения оказались 30 населенных пунктов.
- СБУ предполагает, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на 16 октября украинские спецслужбы установили, что взрывы на военных складах на Черниговщине осуществили, вероятно, с помощью мобильного телефона.
- Спасателям удалось уменьшить 16-километровую зону загрязнения боеприпасами 6-го арсенала возле Ични до 10-километровой.
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