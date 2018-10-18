 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Взрывы в Ичне: 11 пострадавших семей получат новое жилье

Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку территории

Об этом в Facebook написал вице-премьер Геннадий Зубко по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Ичнянском районе Черниговщины.

“Правительство выделило 100 млн грн из резервного фонда Кабмина на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Эти средства могут быть использованы для приобретения жилья (11 наиболее пострадавших семей) и для возмещения ремонтных работ другим пострадавшим”, — написал Зубко.

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку территории. Также происходит обследование жилых домов, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

На сегодня изъято 3641 взрывоопасный предмет. Проводится обследование жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения — обследовано более 90%.

В настоящее время 78 человек (в том числе 11 детей) еще находятся в медицинских учреждениях г. Ичня и пгт Парафиевка и Крупичпольском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких граждан пожилого возраста.

25 детей направлены в санаторий в Чернигове для реабилитации и оздоровления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать