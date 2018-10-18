Вспышка кори в селе на Ивано-Франковщине: заболели 53 ребенка
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МЗ.
Отмечается, что 43 ребенка из 53 проходят лечение в местной амбулатории, 10 - в состоянии средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы. По состоянию на 18 октября, 8 детей выписали из стационара.
Причиной вспышки кори считают несоблюдение требований в отношении хранения и введения вакцин.
Также в ведомстве сообщили о том, что в селе Петранка есть большое количество детей, которые не были вакцинированы или включены в план вакцинации. Также отключение электроэнергии могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильнике медучреждения.
Комиссия установила, что были нарушены правила проведения профилактических прививок медработниками, техника введения иммунобиологических препаратов и ведение медицинской документации. В частности, отсутствовали меддокументи, отметки о прививках в карточках детей и согласие родителей на прививки в вакцинации.
В МЗ напомнили, что корь — это опасное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельным последствиям. Единственным способом предотвращения осложнений и смерти является вакцинация.
- Напомним, с начала текущего года от осложнений кори в Украине умерли 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.
- МЗ начнет вакцинацию взрослых через заболеваемость корью.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-