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Вспышка кори в селе на Ивано-Франковщине: заболели 53 ребенка


фото: uppa
В селе Петранка, Ивано-Франковской области 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет заболели корью

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МЗ.

Отмечается, что 43 ребенка из 53 проходят лечение в местной амбулатории, 10 - в состоянии средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы. По состоянию на 18 октября, 8 детей выписали из стационара.

Причиной вспышки кори считают несоблюдение требований в отношении хранения и введения вакцин.

Также в ведомстве сообщили о том, что в селе Петранка есть большое количество детей, которые не были вакцинированы или включены в план вакцинации. Также отключение электроэнергии могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильнике медучреждения.

Комиссия установила, что были нарушены правила проведения профилактических прививок медработниками, техника введения иммунобиологических препаратов и ведение медицинской документации. В частности, отсутствовали меддокументи, отметки о прививках в карточках детей и согласие родителей на прививки в вакцинации.

В МЗ напомнили, что корь — это опасное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельным последствиям. Единственным способом предотвращения осложнений и смерти является вакцинация.

 
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