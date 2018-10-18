Венгрия выделила $5 млн венгерским педагогам на Закарпатье
18 октября, 2018, 13:13
Правительство Венгрии направит в 2019 году 1,4 млрд форинтов ($5 млн) на поддержку педагогов-венгров, которые работают в государственных учебных заведениях Закарпатья, а также тех, кто способствует учебному процессу венгерском языке
Об этом говорится в венгерском правительственном указе "Об обеспечении источников ресурсов на поддержку здравоохранения, культурных и социальных программ на Закарпатье", передает Мukachevo.net.
Указ обнародовал 18 октября венгерский Правительственный бюллетень. Соответственно, выделенные средства направят на выплаты одноразовой денежной помощи от венгерского государства.
Ранее, в 2017 году, Венгрия увеличила единовременные выплаты венгерским учителям Закарпатья на 80% - до 270 тыс. форинтов ($970).
При этом в венгроязычных школах Закарпатья не хватает квалифицированных учителей украинского языка, вследствие чего ВНО с украинского языка не смогли сдать 70% выпускников-венгров.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье.
- Венгрия помешала участия Полторака в мероприятии НАТО.
- Будапешт вызвал посла Украины через список "Миротворца" чиновников с венгерскими паспортами.
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