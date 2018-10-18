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Венгрия выделила $5 млн венгерским педагогам на Закарпатье


фото: opendemocracy
Правительство Венгрии направит в 2019 году 1,4 млрд форинтов ($5 млн) на поддержку педагогов-венгров, которые работают в государственных учебных заведениях Закарпатья, а также тех, кто способствует учебному процессу венгерском языке

Об этом говорится в венгерском правительственном указе "Об обеспечении источников ресурсов на поддержку здравоохранения, культурных и социальных программ на Закарпатье", передает Мukachevo.net.

Указ обнародовал 18 октября венгерский Правительственный бюллетень. Соответственно, выделенные средства направят на выплаты одноразовой денежной помощи от венгерского государства.

Ранее, в 2017 году, Венгрия увеличила единовременные выплаты венгерским учителям Закарпатья на 80% - до 270 тыс. форинтов ($970).

При этом в венгроязычных школах Закарпатья не хватает квалифицированных учителей украинского языка, вследствие чего ВНО с украинского языка не смогли сдать 70% выпускников-венгров.

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