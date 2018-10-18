В Варшаве демонтировали последний памятник Благодарности советской армии
Об этом сообщает Радио Польша.
Памятник со Скаришевського парка в польской столице будет передан в Музей истории Польши. Таблицы с именами солдат передадут Институту национальной памяти.
Решение о сносе монумента связано с действием закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима в названиях зданий, объектов и средств жилищно-коммунальной собственности.
Памятник Благодарности советской армии - последний монумент советским солдатам в Варшаве. Он был установлен в Скаришевському парка в 1946 году на месте захоронения 26 солдат, погибших 13 сентября 1944 года.
В 1968 году тела солдат были эксгумированы и перенесены на кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве. Памятник был перенесен дальше по главной аллее, пересекающей парк.
В Госдуме России заявили, что из-за сноса памятника Москва может ввести экономические и политические санкции в отношении Варшавы.
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