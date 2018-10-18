В полиции пока не знают, куда отправлять уведомления о штрафах "евробляхеров"

18 октября, 2018, 22:22

Водителей автомобилей с єврономерами штрафуют за нарушение правил дорожного движения так же, как и владельцев машин с украинской регистрацией

Об этом сказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, информирует Громадське.

"Проблем каких-то вообще нет, "евробляха" это или транспортное средство отечественной регистрации, потому что фактически мы останавливаем транспортное средство. Для нас неважно, на какой оно регистрации, потому что мы привлекаем к ответственности водителя. Очень многие действительно задают этот вопрос, но здесь на данный момент совсем нет никакой проблемы", — пояснил он.

Белошицкий отметил, что проблемы могут возникнуть после введения автоматической системы фиксации нарушений на дорогах.

"Есть нюансы, кому и куда оно (сообщение о штрафе, — ред.) будет отправляться, там действительно есть вопросы", — заявил он.