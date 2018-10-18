В полиции пока не знают, куда отправлять уведомления о штрафах "евробляхеров"
Об этом сказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, информирует Громадське.
"Проблем каких-то вообще нет, "евробляха" это или транспортное средство отечественной регистрации, потому что фактически мы останавливаем транспортное средство. Для нас неважно, на какой оно регистрации, потому что мы привлекаем к ответственности водителя. Очень многие действительно задают этот вопрос, но здесь на данный момент совсем нет никакой проблемы", — пояснил он.
Белошицкий отметил, что проблемы могут возникнуть после введения автоматической системы фиксации нарушений на дорогах.
"Есть нюансы, кому и куда оно (сообщение о штрафе, — ред.) будет отправляться, там действительно есть вопросы", — заявил он.
- Напомним, что за первую дневную смену работы приборов контроля скорости по Украине составлен 231 административный протокол по факту нарушения скоростного режима на дорогах.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-